Prevenzione tumore al seno: incontro con gli specialisti a piazza Vittoria

BRINDISI - Il comitato Andos di Brindisi, presidente Mirella Tondo, nell’ambito delle iniziative organizzate per l’Ottobre in rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, organizza una conversazione e incontro con le donne in piazza Vittoria a Brindisi, per sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18.00 sul tema prevenzione e stili di vita corretti, alimentazione e sport.

Parteciperanno medici specialisti del settore, tra cui: dott. Stefano Burlizzi , direttore Uod Chirurgia Senologica Osp. Perrino e Direttore Scientifico del Comitato Andos Br, dott. Alessandro Galiano direttore Uosd Senologia territoriale Asl Brindisi, Dott. Saverio Cinieri direttore Uoc Oncologia medica e direttore Breast Unit osp. Perrino Brindisi, Dott.ssa Mariangela Capodieci responsabile Uosd Senologia ospedaliera Asl Brindisi. Presenti anche i rappresentanti del Comune di Brindisi che hanno patrocinato l’evento: il sindaco Riccardo Rossi, l’Assessore ai Servizi Sociali Isabella Lettori e la presidente della Commissione Pari Opportunità Annamaria Calabrese. Partecipi anche il rappresentante della Coldiretti Brindisi e dell’associazione Uisp per trattare i temi di alimentazione e sport.

Non mancherà un angolo dove le Socie volontarie Andos forniranno informazioni utili sulla corretta prevenzione, distribuiranno materiale informativo e parleranno delle attività svolte dall’Andos rivolte alle donne. Durante la manifestazione, e grazie alla disponibilità del Comune di Brindisi, saranno illuminati di rosa due monumenti, il Nuovo Teatro Verdi e la Fontana di piazza Cairoli, simbolo della prevenzione del tumore al seno. L’illuminazione sarà visibile per i successivi otto giorni.

Si tratta del quarto anno consecutivo in cui l’associazione Andos, in occasione dell’Ottobre in Rosa, organizza delle iniziative per accendere l’attenzione sulla prevenzione al tumore al seno, arma importante per salvare la vita attraverso la diagnosi precoce della patologia oncologica femminile più diffusa.

Nel corso del mese di ottobre, l’associazione continuerà con altre iniziative, tra cui le visite gratuite con ecografia presso gli ambulatori Asl di Brindisi in Via Dalmazia, direttore dott. Alessandro Galiano, e gli ambulatori di Ostuni, direttore dott.ssa Mariangela Capodieci. A tal fine nel corso dell’evento del 5 ottobre verranno racconti i nominativi di 50 donne di età inferiore ai 50 anni a cui verrà proposto l’esame diagnostico. Il programma, rivolto alle donne, in particolare, del territorio, è reso possibile grazie alla collaborazione della Dirigenza della Asl di Brindisi e alla preziosa disponibilità dei Medici Specialisti.

Oltre a diffonder la cultura della prevenzione, l'associazione Andos svolge numerose attività di supporto alle donne operate al seno, tra cui lo “Sportello di ascolto psicologico e di informazioni" condotto dalla Psiconcologa dott.ssa Francesca Giannone, attività fisiche necessaria per il benessere psico-fisico, quali il corso di yoga e di canottaggio, corso di fisioterapia, incontri nei quartieri per coinvolgere direttamente la popolazione; convegni informativi con la partecipazione di specialisti dedicati.