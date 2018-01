La Asl assicura: "Dall'1 febbraio riapre l'ambulatorio di Reumatologia"

SAN PIETRO VERNOTICO - La Asl di Brindisi fa sapere alle persone che utilizzano l'ambulatorio di Reumatologia dell'ospedale Melli di San Pietro Vernotico, momentanemante chiuso come segnalato dagli stessi pazienti a BrindisiReport, che la situazione sarà presto risolta. Il direttore sanitario facente funzioni del Presidio Ospedaliero “Perrino - San Pietro V.co”, dottor Antonino La Spada, comunica infatti che, con contratto di lavoro sottoscritto da tempo, a far data dall'1 febbraio 2018 prenderà servizio una unità medica, specialista in Reumatologia, al fine di assicurarne la continuità operativa. "Si segnala, altresì, che, in linea con una mirata programmazione sanitaria, sono in itinere le procedure sia per il potenziamento delle ore di specialistica ambulatoriale per la branca di Reumatologia, sia per l’implementazione delle prestazioni di radiologia per esterni", aggiun ge la Asl di Brindisi in una nota.