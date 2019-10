Lotta alla Sclerosi Multipla: la "Mela di Aism" nelle piazze del Brindisino

Una mela per la lotta alla Sclerosi Multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e di cui non esiste la cura definitiva. Da venerdì 4 – giornata del Dono Day – a domenica 6 ottobre ritorna in 5 mila piazze italiane “la Mela di Aism”.

Circa 13 mila volontari di Aism distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. E grazie al loro impegno a Brindisi e Provincia AISM scenderà nelle seguenti piazze:

Brindisi – Piazza Vittoria e Lungomare Regina Margherita nei pressi della Capitaneria di Porto; Cellino San Marco – Piazza Aldo Moro; Erchie – Piazza Umberto I: Francavilla Fontana – Piazzale Dimitri nei pressi della Chiesa del Carmine; Latiano – Piazza Umberto I; San Michele Salentino – Piazza Marconi; Torchiarolo – Via Largo La Chiesa; Torre Santa Susanna – Piazza Umberto I.

La Mela di Aism è promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.

Alla manifestazione in piazza è legato anche il 45512: il numero solidale di Aismper garantire il sostegno a progetti di ricerca legati alla forma progressiva di Sclerosi Multipla, la forma più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

I fondi raccolti con La Mela di Aism andranno nella ricerca in importanti progetti per trovare la causa e la cura risolutiva per la Sclerosi Multipla e per implementare i servizi dedicati ai giovani, i più colpiti dalla malattia.

La Sclerosi Multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.

In Italia ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla Sclerosi Multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 122 mila persone con SM, il 10% sono bambini ed il 50% giovani sotto i 40 anni. E' la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L'Italia è un paese a rischio medio-alto di Sclerosi Multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l'anno il costo sociale medio della malattia. È una vera e propria emergenza sociale e sanitaria.