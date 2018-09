“Match it Now”: Avis comunale e Admo insieme per la donazione

BRINDISI - Avis e Admo insieme per donare! Sabato 22 settembre si terrà in piazza Della Vittoria, a Brindisi, la manifestazione “Match it Now”, organizzata da Admo (Associazione Donatori di Midollo Osseo) in varie città italiane: durante tutta la gior-nata, per i soggetti sani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, sarà possibile tipiz-zarsi, ossia fare un prelievo di sangue per poter essere inseriti nel Registro Mon-diale dei Donatori di Midollo Osseo. Nel pomeriggio, precisamente dalle ore 18 e fino alle 22, sarà anche possibile donare il sangue, grazie ai volontari dell’Avis di Brindisi ed all’equipe medica del Centro Trasfusionale dell’ospedale “A.Perrino”.

Per donare il sangue occorre essere in buona salute, pesare piu' di 50 kg, non aver assunto farmaci (antibiotici, antinfiammatori, antistaminici) negli ultimi 5-10 giorni, non aver fatto piercing e tatuaggi ne' aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, avere uno stile di vita corretto.

Prima di donare si raccomanda di pranzare regolarmente fino a 3 ore prima dalla donazione (un primo a base di pasta con condimenti semplici, ad esempio del sugo di pomodoro; un secondo a base di carne o pesce ai ferri; un frutto; un caffè; bere molta acqua nelle 24 ore precedenti alla donazione), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture ed alcolici.

Tutti coloro che avranno donato il sangue riceveranno un biglietto per concorrere all’estrazione dei premi messi in palio per la Promozione Estiva Avis 2018

Per altre informazioni: Avis comunale di Brindisi, piazza “A. Di Summa” c/o ex ospedale nei seguenti orari: dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. Tel.: 0831 523232. E-mail: brindisi.comunale@avis.it pagina Facebook: Avis comunale di Brindisi (inviando un messaggio privato);

Admo sez. di Brindisi, piazza “A. Di Summa” c/o ex ospedale. tel.: 3246278100; pagina Facebook: Admo Brindisi.