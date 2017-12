Nuovo appuntamento con la donazione del sangue a Mesagne

MESAGNE - Si rinnova l’appuntamento dell’Avis “Stefano Beccarisi” di Mesagne con le donazioni del sangue: la data per la prossima raccolta è stata fissata per martedì 26 dicembre 2017.

A partire dalle ore 8 alle 12, il personale del Centro Trasfusionale dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, che si occupa di seguire le donazioni itineranti, sarà a disposizione dei donatori per verificare l’andamento della raccolta, con la propria postazione con l’autoemoteca presso il vecchio ingresso dell’ospedale, in via Labanchi.

“Ancora una volta, ci troviamo uniti nell’intento di raccogliere quante più sacche per aiutare chi più ha bisogno – commentano dall’Avis – E’ questo il vero spirito natalizio: donare senza chiedere nulla in cambio”.

Per donare bisogna avere una età compresa fra i 18 ed i 65 anni, pesare almeno 50 kg, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio, non aver assunto alcun farmaco nell’ultima settimana (antidolorifici e aspirine). In occasione di donazioni mattutine, è richiesto arrivare alla sede della raccolta digiuni o con al massimo un caffè zuccherato e qualche biscotto o fetta biscottata. Da evitare latte e suoi derivati. Necessario presentarsi presso la sede della donazione muniti di tessera sanitaria e, per coloro che sono già soci, con la tessera Avis.