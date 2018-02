Ospedali di comunità, attivato anche quello di Mesagne con 12 posti letto

MESAGNE - Ottenuto in data odierna l'accreditamento regionale, l’ospedale di Comunità del Presidio territoriale di assistenza di Mesagne, sarà operativo da lunedì 12 febbraio 2018 con 12 posti letto per adulti.

Negli ultimi mesi sono stati ultimati gli interventi tecnici e strutturali necessari per rispettare i requisiti minimi e ulteriori - previsti dalla procedura di verifica - al fine di ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento per l’apertura dell’Ospedale di Comunità, sito al 2° piano del Pta.

Si sarà in grado, quindi, di fronteggiare la domanda di assistenza, per il tramite dei medici di famiglia che hanno aderito su base volontaria al protocollo di intesa operativo per la gestione dell’unità di degenza territoriale operando in stretta collaborazione con il dr Michele Morgillo direttore del Distretto socio-sanitario di Mesagne.

Si rammenta che, come per l’Ospedale di Comunità di Fasano, si tratta di strutture sanitarie riservate ai pazienti che, pur non presentando patologie acute, non possono essere assistiti adeguatamente a domicilio. Oltre ai posti di degenza, sono disponibili spazi per le attività riabilitative e di socializzazione (mensa, sala Tv e lettura, sala visitatori). L’ammissione è riservata a persone residenti nel territorio di competenza del Distretto socio-sanitario n. 4 (Mesagne) con richiesta di ricovero da parte dei medici di medicina generale.

Visti i molteplici e contestuali interventi programmati per attuare la riconversione e completare la riqualificazione della rete dei servizi, non sempre è stato possibile rispettare il cronoprogramma inizialmente prefissato. Sono comunque in fase conclusiva le procedure di attivazione degli altri servizi ambulatoriali che completeranno l’offerta prevista dal Piano di riordino, dopo i lavori effettuati anche per l’ammodernamento degli ambienti.

Per l’Hospice è stata approvata la progettazione esecutiva per i lavori che partiranno nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la riqualificazione dell’intera struttura, è stata affidata alcuni giorni fa la progettazione all’Agenzia regionale Asset.