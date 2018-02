La Regione: "Entro marzo l'avvio dei corsi per operatori socio-sanitari"

La Regione Puglia fa sapere che si procederà quanto prima all’avvio dei corsi di riqualificazione per gli operatori che si occupano di assistenza a soggetti in condizione di fragilità, ma che non hanno conseguito la qualifica di operatore socio-sanitario, oggi richiesta a chiunque operi in una delle cooperative affidatarie dei servizi socio-assistenziali degli Ambiti di Zona. Lo comunica l’assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione.

Nei mesi scorsi le parti datoriali convocate presso gli uffici regionali, spiega un comunicato dell'Assessorato al Lavoro, non avevano manifestato questo proprio fabbisogno formativo, emerso poi in seguito, attraverso le richieste degli stessi lavoratori. Il personale non ancora dotato della qualifica di operatore socio-assistenziale sarà, dunque, formato e potrà conseguire tale qualifica.

L’avvio della riqualificazione del personale delle cooperative che consentirà a questi lavoratori di conseguire la qualifica di operatore socio-sanitario, mantenendo così i livelli occupazionali, avverrà entro il prossimo mese di marzo, assicura la Regione. Come è noto, la carenza di queste figure, in ambito ospedaliero, sta creando seri problemi ad altre figure professionali, come gli infermieri.