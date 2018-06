Servizi digitali sanitari: dall’1 luglio si accede solo con Spid e Cns/cie

Prenotazioni e disdette on line, scelta del Medico di Famiglia, consultazione Diario Vaccinazioni, Fascicolo Sanitario Elettronico, sono alcuni dei servizi sanitari digitali erogati attraverso il Portale della Salute www.salute.puglia.it di cui è possibile usufruire 24 ore su 24 risparmiando inutili spostamenti e attese agli sportelli, accedendo dal menù in alto del sito “Servizi online”.

Alcuni di questi servizi sono ad accesso libero, come ad esempio le prenotazioni di visite ed esami, disdette di prenotazioni o consultazione, pagamento ticket, farmacie di turno. Per altri è richiesta la registrazione, come per la scelta del Medico di Famiglia, consultazione Diario Vaccinazioni, Fascicolo Sanitario Elettronico.

Dal 1° luglio ai predetti servizi si può accedere solo con SPID, il Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line di tutte le pubbliche amministrazioni con un’unica identità digitale, oppure con Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ivi inclusa la Tessera Sanitaria con funzione di CNS (TS-CNS). Le credenziali di accesso IDP rilasciate dalla ASL finora non sono più attive dal 30 giugno.

Lo scorso anno la Regione Puglia aveva diffuso una campagna informativa “TU AL CENTRO DEI NOSTRI SERVIZI” e promosso un ciclo di eventi in ciascuna provincia pugliese per presentare gli indubbi vantaggi offerti dai servizi digitali sanitari, un punto unico di accesso ai servizi che assicura trasparenza e pari opportunità.

I servizi digitali sanitari del Portale Puglia Salute sono ora disponibili anche sulla APP Puglia Salute mediante i più comuni dispositivi mobili (smartphone e tablet). Per informazioni più dettagliate consultare www.sanita.puglia.it o chiamare il Call Center 800955155.