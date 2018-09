Un contributo versato con gusto”, a Francavilla raccolta fondi per la Sla

FRANCAVILLA FONTANA – Anche a Fancavilla Fontana si raccolgono fondi a favore dell’assistenza delle persone affette da Sla promossa da Aisla. L’appuntamento è in piazza Umberto I domenica 16 settembre dalle 10 alle 19.

L’iniziativa nelle piazze si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10 euro sarà infatti possibile ricevere una delle 15mila bottiglie di vino Barbera d’Asti Docg che i volontari porteranno nelle strade grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dell’Unione Industriale Provincia di Asti e di Piemonte Marketing - Dmo Piemonte Scrl. Per l’occasione saranno scelte alcune delle tipologie più pregiate della Barbera d'Asti Docg.

I fondi raccolti saranno utilizzati da Aisla, presente sul territorio italiano con 63 rappresentanze territoriali e 300 volontari in 19 regioni, per sostenere e ampliare l’Operazione Sollievo, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di Sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante e di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori) e consulenze psicologiche legali e fiscali. Con l’Operazione Sollievo, avviata nel 2013, Aisla ha potuto aiutare 300 famiglie destinando oltre 560mila euro raccolti grazie alle donazioni della Giornata Nazionale. L’elenco aggiornato delle piazze protagoniste della Giornata Nazionale sulla Sla sarà consultabile sul sito www.aisla.it.

Anche quest’anno la Giornata Nazionale sulla Sla farà parte degli eventi del #Donoday promosso dall’Istituto Italiano della Donazione cui Aisla aderisce. L’evento è patrocinato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Quest’anno, grazie al sostegno di Fondazione Mediolanum Onlus, verranno raccolti fondi da destinare al progetto “Baobab” che per la prima volta al mondo si occuperà, attraverso uno studio scientifico, di scoprire difficoltà, stati d’animo, paure ed emozioni di bambini e preadolescenti (8-13 anni) con un genitore colpito dalla Sla con l’obiettivo di individuare soluzioni che possano aiutare le famiglie a seguire la crescita dei figli nel modo migliore pur in una situazione di così grande difficoltà.

Il progetto sarà sostenuto interamente da Fondazione Mediolanum Onlus che raddoppierà la somma raccolta nelle piazze, fino a un massimo di 100mila euro. Lo studio scientifico sarà portato avanti dal Gip-Sla, il Gruppo Italiano Psicologia Sla che si è costituito nel 2012 all’interno di Aisla, in collaborazione con i professori della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova.

L’evento in favore delle oltre 6mila persone affette da Sla in Italia, si svolgerà in 150 piazze e vedrà la partecipazione di 300 volontari.