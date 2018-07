European High School: cerimonia di consegna dei diplomi a Brindisi

Lo scorso venerdì 6 luglio, si è svolta a Brindisi presso il liceo Fermi/Monticelli, la cerimonia di proclamazione degli studenti della European High School di Brindisi, con il conseguimento della licenza liceale Europea, nota come Baccalaureato Europeo.

La manifestazione, presieduta dalla dirigente Metrangolo, ha visto la presenza delle alte cariche cittadine, tra cui il neo-eletto Sindaco Riccardo Rossi, che non ha esitato ad esprimere la gratificazione delle istituzioni per questo eccellente Istituto Liceale Internazionale, unica presenza nel Sud, tra le tre realtà Italiane riconosciute.

Gli studenti dell'European High School di Brindisi hanno così concluso il piano di studi quadriennale, iniziato nel 2014, riconosciuto da tutti gli Stati membri dell’UE. Questo diploma, garantisce l’accesso diretto ai piani di studio Universitari in Italia ed all’Estero, assicurando in quest’ultimo caso, un’ottima preparazione anche nell’utilizzo della lingua Inglese, con cui gli studenti hanno parzialmente condotto gli studi.

Sono diversi, infatti, i ragazzi neo diplomati che hanno già scelto di continuare gli studi in alcuni paesi europei. Lo stesso ciclo di esami per conseguire il titolo di Baccalaureato Europeo, si svolge in maniera differente dagli esami di maturità Italiana, prevedendo un maggior numero di prove scritte ed orali, nonché uno specifico sistema di calcolo per il giudizio finale.

Anche su questo, la scuola di Brindisi, si è distinta con studenti che hanno ottenuto il diploma con voti superiori alle medie internazionali (che per il precedente anno scolastico è stato registrato intorno al 78% - come da figura), raggiungendo il voto massimo di 88,30/100 conseguito da Matteo Tafuro (foto a destra), di Cellino San Marco, che come altri compagni proseguirà gli studi in Olanda.

Gallery