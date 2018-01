“FuoriKlasse”: 24 liceali a lavoro negli uffici comunali

FASANO - L’intera classe, 24 allievi ed allieve, della III A del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Fasano diretto dalla dirigente scolastica Stella Carparelli, ha iniziato oggi il progetto “FuoriKlasse”, e fino al 6 febbraio “frequenterà” quotidianamente gli uffici comunali (dalle ore 8 alle 13, ossia con lo stesso orario che viene seguito a scuola) invece della sua aula, nell’ambito del progetto sull’alternanza scuola-lavoro promosso dall’Amministrazione comunale in città già nello scorso anno scolastico.

I ragazzi e le ragazze, accompagnati dalla loro docente-tutor Teresa Cecere e dal funzionario-referente comunale del progetto Marcello Nardelli, sono stati accolti a Palazzo di Città dal vicesindaco Giovanni Cisternino (referente comunale del progetto) e dal segretario generale Alfredo Mignozzi che ha porto un breve saluto. Dopo un primo momento in cui gli studenti sono stati accompagnati a visitare i luoghi-simbolo del Comune (Sala di rappresentanza ed aula consiliare dove si tengono i Consigli comunali), la classe si è “sciolta” e a gruppi di due sono stati dislocati negli Uffici destinatari di “FuoriKasse”: Anagrafe, Elettorale, Sistemi informativi, Istruzione, Biblioteca, Stampa, Avvocatura, Suap, Protocollo, Segreteria generale, Ragioneria, Economato, Politiche giovanili.

«L’alternanza scuola-lavoro è un percorso di arricchimento reciproco – sottolinea il vicesindaco Cisternino - tanto per i ragazzi che acquisiscono nuovi saperi facendo sul campo un’esperienza concreta di lavoro, utile quando si affacceranno nel mondo delle occupazioni, quanto per lo stesso Comune che si ritrova a condividere giornate con ragazzi motivati, pieni di entusiasmo e voglia d’imparare e di offrire i propri nuovi saperi acquisiti a scuola, in uno “scambio” di conoscenze».