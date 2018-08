Il Comune di Ceglie dedica una serata ai suoi migliori neo diplomati

CEGLIE MESSAPICA - Giovedì 24 Agosto alle ore 18:30, presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica, si terrà la cerimonia di premiazione degli alunni cegliesi più meritevoli che hanno conseguito l’esame di stato nell’anno scolastico 2017/2018 con la votazione di 100/100 e 100/100 e Lode.

Durante la cerimonia, voluta e organizzata dalla Consulta delle Associazioni, dall’Amministrazione comunale - Assessorato alle Politiche Scolastiche, saranno premiati: Amos Elia, Viviana Sgura, Maria Simeone, Daniela Gigliola, Giulia Palmisano, Silvia Stoppa, Maria Epifani, Francesco Lombardi, Federica Specchia, Samuele Caitaniello, Fabrizio Convertino, Martino Convertino, Francesca Amico, Francesca Bellanova, Cosimo Principalli, Dario Rollo, Giuseppe Sabatelli.

La consegna del riconoscimento sarà occasione per i premiati di raccontarsi e parlare delle proprie aspirazioni personali e accademiche: sogni, aspettative, progetti. Un momento di incontro tra la città e le sue migliori speranze nel nome del merito, della cultura e dell’impegno.

La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare.

Nell’eventualità in cui, per possibili difetti di comunicazione, dovessero risultare a oggi studentesse e studenti non ancora inseriti nel suddetto elenco, gli interessati sono invitati a contattare l’Amministrazione al seguente numero telefonico 3339775996.