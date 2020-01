“Ciak si gira!”: torna la “Notte delle Muse” al liceo Durano di Brindisi

Il Liceo Artistico e Musicale “Simone-Durano” di Brindisi torna ad aprire le sue porte alle ore 18,00 di mercoledì prossimo 22 gennaio per la terza edizione della Notte delle Muse, iniziativa promossa a livello regionale contemporaneamente ad altri istituti artistici.

Quest’anno il tema dell’evento si incentra sul cinema, forma d’arte che interloquisce con altri ambiti espressivi, arte, letteratura, storia, inglese, musica, come le note delle colonne sonore che accompagnano queste immagini in movimento, che suscitano sensazioni uniche.“Un percorso creativo attraverso i film celebri del cinema italiano e internazionale”che si dipanerà davanti allo sguardo dei partecipanti nelle varie performance ispirate ai vari generi, tappe di quel viaggio intrapreso dal cinema che ha assunto nel tempo assetti e profili sempre nuovi.

Entusiasmo, impegno e creatività, aggregazione e condivisione di intenti, ingredienti costanti che contraddistinguono l’azione sinergica che lega alunni e docenti felici di cimentarsi ancora una volta nella realizzazione di questo spettacolo, che non mancherà di sorprendere e coinvolgere il pubblico.

La serata sarà avviata dal saluto del Dirigente Scolastico dell’IISS “Marzolla Leo Simone Durano” Prof. Ssa Carmen Taurino, a cui seguirà l’esibizione dell’orchestra integrale d’istituto e delle corali. Durante la serata saranno inaugurati i nuovi laboratori multimediali.