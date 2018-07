“Quadri speciali” abbelliranno gli spazi del reparto di Ematologia del Perrino

BRINDISI - Colori e sogni che diventano “quadri speciali” per abbellire e rendere più gradevoli gli spazi del reparto di ematologia dell'Ospedale Perrino di Brindisi. Sarà presentato sabato 28 Luglio (ore 11,00) presso lo stesso reparto (2° piano) il progetto “Colori, Emozioni, Creatività in reparto - Espressioni artistiche per l’Ematologia” che ha coinvolto l’Associazione BrinAil ed alcuni studenti del liceo artistico e musicale “Simone-Durano” di Brindisi, ossia le classi 5A (indirizzo Grafica), seguita dalla professoressa Rosaria Perrone e 5B (indirizzo Arti Figurative) seguita dalla professoressa Imma Tatullo, che nei mesi hanno realizzato circa una quarantina di opere.

Il progetto parte da un incontro tenuto a scuola lo scorso febbraio, inserito nell'ambito delle iniziative programmate per la settimana dello studente, che ha avuto lo scopo di approfondire una proposta di collaborazione lanciata dall'associazione BrinAil per la realizzazione di alcuni dipinti per abbellire le stanze dell’ Uoc di Ematologia, fortemente voluti dal Primario Dott. Domenico Pastore. L’idea è stata realizzata grazie alla donazione da parte di amici e colleghi in memoria di Elisabetta Vetrugno. Il dottor Pastore, rivolgendosi ai ragazzi, ha illustrato la necessità di alleviare il percorso di cura, di superare la negatività, il pessimismo e la tristezza che la malattia porta con sé e l'urgenza di far arrivare il colore, la vita, la speranza nel reparto con l’obiettivo di trasmettere positività e speranza a chi è toccato dalla malattia. Da sempre il reparto ha curato l'aspetto relazionale anche con l'utilizzo dei colori, dalle pareti ai pavimenti, dagli infissi agli arredi per rendere meno triste la degenza dei malati.

Interverranno nel corso della presentazione, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, la dott.ssa Carla Sergio (Presidente BrinAil), il Dott. Domenico Pastore (direttore Uoc Ematologia “Perrino”) e le docenti Rosaria Perrone e Imma Tatullo (Liceo artistico e musicale “Simone-Durano”) .

Sarà l’occasione giusta per ricordare la figura carismatica del Professor Franco Mandelli, fondatore e presidente dell’AIL, scomparso qualche settimana fa, al quale la BrinAIL ha voluto dedicare un ‘opera chiamata “ Hope”, una meravigliosa e profetica coincidenza quella di aver realizzato qualcosa che traducesse con l’immagine la filosofia di vita del nostro caro Prof. Mandelli.