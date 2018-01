Tre borse di studio A2A per soggiorni Intercultura all'estero di un mese

Un mese all'estero per perfezionare la conoscenza della lingua inglese o approfondire la conoscenza di altri Paesi con Intercultura e le borse di studio di A2A. tale possibilità riguarda tutti gli studenti pugliesi residenti o iscritti in una delle scuole dei comuni di Brindisi, Carovigno, Latiano, Mesagne, San Pietro Vernotico e San Vito dei Normanni. Attenzione: la data del 20 gennaio è quella dell'ultimo giorno ultimo utile per iscriversi alle selezioni di Intercultura e aggiudicarsi una delle tre borse di studio da A2A Energiefuture SpA riservate a studenti residenti o iscritti in una delle scuole di questi comuni per trascorrere un mese estivo all’estero.

Destinazione: il mondo. I Paesi da scegliere sono infatti: Argentina; Canada (corso di inglese); Cina; Danimarca (corso di inglese); Finlandia (corso di inglese); Giappone; India (corso di inglese); Irlanda; Regno Unito (Galles); Russia; Spagna. I programmi estivi di Intercultura si rivolgono agli studenti tra i 14 e i 18 anni e permettono di vivere un'esperienza alla scoperta di Paesi nuovi, oppure di trascorrere un periodo all'estero in una destinazione più tradizionale.

Per chi è più propenso a conoscere luoghi lontani i programmi di 4 settimane in Argentina, Cina, Giappone, India, Russia combinano l'incontro con culture diverse alla possibilità di imparare una nuova lingua. Se invece si è più interessati a rafforzare l'inglese, è possibile esplorare i programmi di Intercultura nel Regno Unito (Galles), Irlanda, Canada. Infine, i programmi in Danimarca, Finlandia e Spagna sono a disposizione per chi vuole un'esperienza di carattere europeo.

Una cosa è certa: per tutti, è un'estate diversa, perché Intercultura unisce al corso di lingua numerosi contenuti educativi e tante attività ricreative per farti scoprire quanto grande e diverso è il mondo. Per tutte le informazioni e scaricare il volantino: www.intercultura.it/borse-di-studio-sponsorizzate/a2a-energiefuture-s-p-a-/ oppure visita il sito www.intercultura.it/volontari/i-centri-locali/ per avere i numeri di riferimento dei volontari di Intercultura della tua zona.