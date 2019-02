Consiglio comunale dei ragazzi, tutto pronto per il ballottaggio

BRINDISI - Tutto pronto per l'elezione del Consiglio comunale dei agazzi di Brindisi: lunedì 18 febbraio prossimo si terrà il turno di ballottaggio tra Aurora Ferrari della lista “Un futuro per noi” e Gianluigi Menga della lista “Insieme per crescere”, i due giovani candidati più suffragati durante le elezioni tenutesi in tutte le scuole cittadine il 4 febbraio scorso.

"Negli ultimi giorni la campagna elettorale è stata intensa in tutte le Scuole cittadine da parte dei due candidati alla carica di sindaco e dei loro sostenitori: le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi coinvolti, grazie anche al sostegno di genitori e docenti, hanno diffuso le proprie idee elettorali senza tralasciare alcuna modalità (manifesti, volantini, incontri e colloqui)", spiega Salvatore Licchello, presidente della cooperativa Amami.

Al termine di questa ulteriore fase di campagna elettorale, ancora una volta circa 4mila ragazzi circa di Brindisi sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per il candidato sindaco: all’interno di ogni plesso scolastico sono stati costituiti uno o più seggi elettorali, grazie anche alla consegna di tutto il materiale occorrente da parte degli operatori della coop Amani: urne, cabine, schede di voto, registri.

Le votazioni si svolgeranno nella mattinata di lunedì 18 febbraio, a partire dalle ore 8.30, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nel pomeriggio dello stesso giorno, a partire dalle ore 14.30, presso l’aula consiliare “On.le Italo Giulio Caiati” di Palazzo di Città.

Alle ore 16.45 circa, alla presenza di amministratori locali, dirigenti e docenti referenti delle scuole coinvolte, di tutti i 102 ragazzi che compongono i consigli scolastici dei ragazzi, genitori ed operatori della cooperativa Amani, con una grande festa saranno proclamati il nuovo sindaco dei ragazzi (con investitura della fascia tricolore) ed i 32 consiglieri del nuovo baby consiglio comunale in rappresentanza di tutti gli Istituti comprensivi cittadini.

"Il Consiglio comunale dei ragazzi è dal 2010 una delle più importanti sfide educative e culturali messe in atto dal Comune di Brindisi - Settore politiche sociali e dall’ambito Brindisi-S. Vito dei Normanni. Grazie al Servizio “La Città dei Ragazzi”, gestito dalla coop. sociale Amani, all’adesione convinta di tutti i dirigenti scolastici, all’impegno encomiabile delle docenti referenti ed alla pazienza e collaborazione di tanti genitori, è il quinto Ccr che viene eletto in città: attraverso questo prezioso strumento di cittadinanza attiva si cerca, giorno dopo giorno, progetto dopo progetto, di accompagnare il quotidiano dei piccoli cittadini all’interno delle proprie famiglie, delle proprie scuole, dei quartieri, della città e in ogni loro luogo di aggregazione, formale e informale".

"Promuovere l’incontro, la partecipazione, il protagonismo e l’autonomia dei ragazzi, in esperienze educative concrete, anche di utilità sociale, proiettate e vissute nella città e sul territorio, è un dovere imprescindibile del mondo gli adulti: siamo certi infatti che l’ascolto, l’osservazione e l’analisi fiduciosa della realtà da parte dei bambini e dei ragazzi, aiuterà loro ad aprire il cuore e la mente ad un nuovo modo di vivere la città e le relazioni con gli altri, ma anche ad utilizzare le proprie mani per realizzare gesti significativi ed arricchire Brindisi di segni di bellezza. Un grosso in bocca al lupo ad Aurora e Gianluigi".

Gallery