Record dell'ora di ciclismo, Saponaro ci riprova

CEGLIE MESSAPICA – Leonardo Saponaro ci riprova: domani sabato 20 aprile tenterà nuovamente di battere il record mondiale dell’ora di ciclismo, sotto l’egida del Guinness World Record e della federazione internazionale di ciclismo, l’Uci. Qualche giorno fa, il 16 aprile in Messico, il belga Victor Campenaerts ha abbattuto il muro dei 55 chilometri, portando il record a 55,089 migliorando così la precedente migliore prestazione mondiale del baronetto inglese Bradley Wiggins, che il 7 giugno 2015 sulla pista olimpica del Lee Valley VeloPark di Londra percorse 54,526 chilometri.

Il 26enne ciclista di Ceglie Messapica, alle 17 di domani nel Palasport 2006 della cittadina collinare, effettuerà il tentativo sotto il controllo dei giudici del Guinness World Record. Ci aveva provato anche nel luglio del 2018, ma la prova era stata annullata per collasso dell’atleta, a causa del caldo torrido e di una tendinite al ginocchio. Le modalità di svolgimento del nuovo tentativo saranno rese note poco prima dell’inizio della prova. Per la storia, nel 2000 l’Uci aveva azzerato tutti i record precedenti ottenuti con biciclette speciali incluso quello di Francesco Moser, riportando la soglia del record stesso a quello del 1972 ottenuto dal campionissimo belga Eddy Merckx. Oggi sono ammesse solo biciclette da pista.

Saponaro ha un lungo palmares agonistico, ed oltre alle gare nazionali ha effettuato nel 2015 un Giro dell’Italia in solitaria (2500 chilometri in dieci giorni) e nel 2016 ha ideato e realizzato il “Giro di Puglia in 24 ore, evento sportivo abbinato ad una serie di eventi benefici da egli stesso promossi, con un percorso di 600 chilometri concluso in 22 ore. L’evento di sabato sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook di Leonardo Saponaro (https://www.facebook.com/saponaro.leonardo/ Instagram: https://www.instagram.com/leonardo.saponaro/ Mail guinnessleonardo@gmail.com )