Sport paralimpici, brindisini in trasferta a Cassano delle Murge

BRINDISI- Sono arrivati in più di mille di primo mattino, chi in treno, chi in pullman e auto, masticando tanti chilometri da diverse zone della Puglia: si è svolta oggi 10 ottobre la “Giornata dello sport paralimpico” nel grande Kartodromo di Cassano delle Murge.

Da Brindisi gli atleti dell’associazione sportiva di canottaggio Rowing Club, del presidente Elio Narcisi, e gli sportivi speciali della Giochiamo Insieme, presieduta da Massimo Striano, sono partiti in auto all’alba con a bordo i rematori e tanta passione, sfida ai propri limiti e solidarietà reciproca.

Il viaggio è stato lungo, ma ne è valsa la pena perché dalle 8.30 alle 13.30 tutti i ragazzi si sono cimentati in più di dieci discipline sportive guidati dagli allenatori e tecnici: dal tennis alla pesistica, dal basket in carrozzina al go-kart con predisposizione alla guida per disabili, dalla scherma al paraciclismo, calcio e pararowing, per citarne alcuni.

Una giornata trascorsa all’insegna del divertimento, dell’amicizia e soprattutto di tanto sport, momento di crescita e formazione che permette di raggiungere un importante benessere interiore.

Lo staff del Brindisi Rowing Club, formato dall’allenatore Antonio Castrignanò, dall’ex atleta campione italiano Emiliano Santoro e Irma Tortorella, responsabile dell’associazione Giochiamo Insieme progetto special Olimpics, con gli atleti Luca, Simone e Samuele hanno anche ricevuto una targa per la «fattiva collaborazione alla realizzazione della giornata».

Organizzata dal comune di Cassano delle Murge, Usr Puglia e le entità riconosciute dal Cip, la manifestazione ha avuto come obiettivo la promozione della pratica sportiva tra le persone disabili, coinvolgendo gli studenti delle scuole di tutta la Regione, associazioni di categoria, e le società presenti sul territorio regionale.

Gallery