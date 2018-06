Happy Casa ingaggia Zanelli: esordio in A per il playmaker trevigiano

BRINDISI - Esordio nel massimo campionato di basket con la Happy Casa Brindisi per il playmaker trevigiano Alessandro Zanelli, 26 anni, 187 centimetri per 80 chilogrammi. Happy Casa Brindisi comunica stamani, confermando le voci della vigilia, di aver sottoscritto un accordo con Zanelli per la prossima stagione sportiva con opzione fino al 2020. Happy Casa Brindisi fa sapere che l'arrivo di Alessandroo Zanelli nel roster affidato a Frank Vitucci " interpreta al meglio le caratteristiche ricercate dalla società nell'ambito del progetto tecnico" della società per il prossimo biennio.

Alessandro Zanelli è nato a Motta di Livenza (Treviso) il 7 maggio del 1992, e ha disputato l’ultimo campionato in A2 alla Contract Legnano mettendo in mostra tutte le proprie qualità. Con i Knights ha conquistato la terza posizione in classifica nel Girone Ovest giocando una regular season da protagonista - fa sapere Happy Casa Brindisi - a 30 minuti di media e 12.2 punti a partita tirando con il 50% da 2, il 37% da 3 e 86% ai liberi. Cresciuto nel settore giovanile della Benetton Treviso, Zanelli ha vinto lo scudetto Under19 nel 2011 in biancoverde guadagnandosi le attenzioni e convocazioni di coach Sacripanti nella Nazionale Italiana Under 18.

per quanto riguarda il percorso in A2, Zanelli ha cominciato a Recanati (A2 Silver 2014/15) con 10.8 punti e 45% di media da oltre l’arco conquistando l’accesso ai playoff; passando poi a Omegna (A2 Ovest 2015/16) a 29 minuti di media con 10.1 punti e il 90% ai liberi; e successivamente a Rieti (A2 Ovest 2016/17) a referto con 11.3 punti e 56% da 2 registrando 4.5 assist a partita, per concludere come già detto a Legnano. A Brindisi il salto in A.