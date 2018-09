Ottava vittoria di Happy Casa, contro la Virtus Roma dell'ex Bucchi

RIETI – La Happy Casa Brindisi infila l’ottava vittoria di fila della preseason a spese della Virtus Roma allenata dall’ex Piero Bucchi, al Torneo Aria Sport Cup disputatosi al PalaSojourner di Rieti e vinto dai biancoazzurri in finale per 76-68.

Una partita giocata soprattutto in difesa da entrambe le squadre, a volte dura come dimostra il colpo subito da Wes Clark che dopo aver segnato 8 punti consecutivi ha subito un colpo che gli ha impedito di tornare in campo nella seconda metà dell’incontro.

La squadra di Bucchi non sta a guardare e risponde con un break di 14-0. Banks prende il comando delle operazioni (18 punti per lui) e all’intervallo lungo Brindisi è solo a due punti dalla Virtus Roma (34-36). La sosta fa bene alla Happy casa, che registra i meccanismi di gioco.

Al rientro sono i biancazzurri a dettare il ritmo. Chappell fa la sua parte, Brown (19 punti) è sempre protagonista. Sul fronte opposto l’ex Nic Moore è il principale supporto della Virtus, sfoderando il suo repertorio di triple e segnando 20 punti), ma non basta per battere Brindisi.

L’ultimo torneo della preseason si giocherà la settimana prossima a Maddaloni, poi l’impervio impegno di apertura del campionato di Lega A in casa dei campioni d’Italia, a Milano. Al momento Happy Casa dimostra di avere la carica giusta.

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-Virtus Roma: 76-68

Parziali: (22-16; 34-36; 59-52; 76-68)

Happy Casa Brindisi: Banks 18, Brown 19, Rush 5, Gaffney 6, Trojan 6, Lukosius, Zanelli 5, Moraschini 5, Clark 8, Cazzolato, Chappell 4, Taddeo. All.: Vitucci.

Virtus Roma: Alibegovic 11, Moore 20, Sandri 2, Baldasso 4, Saccaggi 7, Landi 5, Sims 19, Matic, Santiangeli, Cusenza, Spizzichino ne, Lucarelli ne. All.: Bucchi.