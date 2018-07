Basket per tutti a Campo di Mare e S.Gennaro: in scena anche le vecchie glorie

SAN PIETRO VERNOTICO – Una stagione estiva all’insegna del basket per le marine di Campo di Mare e Torre San Gennaro: previste nove giornate dedicate alla pallacanestro dove saranno protagonisti atleti di tutte le età e vecchie glorie del basket brindisino. In programma anche “La notte bianca del basket”.

L’evento sportivo, che gode del patrocinio dei comune di San Pietro Vernotico e Torchiarolo, è organizzato dall’Asd Dialetto sampietrano (presidente Pierluigi Covelli) e Us San Pietro con il supporto delle presidenze regionale e provinciale del C.s.a.in.

Si parte l’1 agosto con tre giorni di basket giovanile: sul piazzale panoramico di Campo di Mare, scenderanno in campo le formazioni della locale società Us San Pietro che affronteranno gli Under 14 dell’Happy Casa Brindisi, gli Under 16 dell’Invicta Brindisi e gli Under 18 del Basket Calimera.

La vera novità riguarda i giorni 6,7 e 8 agosto quando si disputerà il torneo “Ritorno al basket”: 4 formazioni miste (composte ciascuna da 6 uomini e 4 donne) “si affronteranno con le regole di 30 anni fa in una simpatica “difesa sportiva” delle tradizioni”. Scrivono gli organizzatori.

“E sarà piacevole rivedere in campo qualche beniamino di fine anni ’70 (Antonucci, Bonatesta, Lomascolo, Marangio, Mazzotta, Saponaro) o le artefici della storica promozione in Serie B femminile del 1986 (Balsamo, Ciurlo, D’Aprile, Gemma, Pennetta, Piccolo, Screti, Antonella e Lorella Simone) e qualche ultratrentenne che contribuì alle promozioni in Serie D e C maschili negli anni seguenti”. Una settimana di Sport e divertimento, insomma, che sarà affiancata anche da un’iniziativa benefica: una raccolta fondi da destinare alla Caritas Interparrocchiale di San Pietro Vernotico per le esigenze delle famiglie bisognose assistite.

Ancora basket nei giorni 12 e 13 agosto, ma in una location differente: Piazza Garibaldi di Torre San Gennaro. Andrà in scena “Un attesissimo torneo di Street Basket 3c.3 - destinato alle categorie Open femminile, Open maschile e Under 16 misto – che vedrà convogliare molti appassionati cestisti dell’intero Salento”.

La manifestazione sportiva si chiuderà con “La Notte Bianca del Basket”. Sei ore no-stop: dalle 19 del 22 all’1 del 23 agosto si alterneranno sul campo della marina di Torre San Gennaro tutte le categorie, dagli Under 13 agli Over 40, in una gara senza soluzione di continuità.

“Inutile sottolineare che negli intenti degli organizzatori c’è la ferma volontà di riproporre queste ed altre gustose iniziative anche nelle stagioni balneari future, auspicando di riportare entusiasmo, movimento e visibilità alle nostre marine”.

