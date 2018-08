Due pivot dell'Est aggregati per la preseason al roster di Vitucci

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica che, per il raduno di martedì 21 agosto, si aggregheranno alla squadra di coach Frank Vitucci gli atleti Ignas Lukosius e Jaroslaw Trojan. I due giocatori saranno a disposizione per la preseason con l'obiettivo di giocarsi le proprie chance per ottenere un posto in squadra.

Ignas Lukosius è un centro lituano, classe '93, 202 centimetri per 105 chili, e nell'ultima stagione ha giocato con l'Ezerunas Moletai chiudendo con 10.2 punti, 8.2 rimbalzi e 2.9 stoppate in 25 minuti di utilizzo a partita. Jaroslaw Trojan è un centro polacco, classe '93, nato a Cracovia, 207 centimetri per 108 chili, proviene da una stagione giocata fra Rosa Radom e MKS Dąbrowa Górnicza.

"Ringrazio Ignas e Jaroslaw che hanno accettato la sfida – dichiara il direttore sportivo Simone Giofrè - e allo stesso tempo i loro agenti Sarunas Broga e Mateusz Jodlowski perché hanno saputo cogliere l'opportunità del nostro palcoscenico e della nostra organizzazione per il bene dei propri assistiti".

Con l'occasione, Happy Casa Brindisi comunica anche i numeri di maglia che i giocatori biancoazzurri indosseranno nella prossima stagione sportiva 2018/19: 00 Brown, 0 Banks, 3 Gaffney, 6 Zanelli, 9 Moraschini, 10 Clark, 15 Cazzolato, 18 Wokciechowski, 68 Taddeo. Il roster del precampionato verrà integrato dall’aggiunta di quattro ragazzi provenienti dal vivaio biancoazzurro: Emanuele Stano (2000), Paolo Mastropasqua (2000), Emanuele Marzo (2002), Alessandro Pezzolla (2002).