Al via la Stralatiano, ricordando Fabio Lodispoto

LATIANO - Al via la undicesima edizione della “Stralatiano”: appuntamento domenica 21 ottobre 2018 per tutti gli amanti della corsa competitiva agonistica su strada: dieci chilometri nel calendario provinciale Fidal Brindisi, 13esima prova del circuito “Sulle vie di Brento 2018” e ottava stracittadina “Beato Bartolo Longo”.

La Stralatiano animerà le strade di Latiano per tutta la mattinata, inoltre anche quest’anno ci sarà la corsa non competitiva di 3 km e di 10 km aperta a tutti, purché maggiorenni, per chi si vuole cimentare dai neofiti ai più esperti come liberi. A Giugno scorso è venuto a mancare tragicamente un nostro atleta, . Fabio Lodispoto. Per questo motivo l’Asd Atletica Latiano ha voluto dedicare con un memorial questa edizione della Stralatiano a un atleta, un professionista, un amico che ha lasciato un vuoto tangibile nei cuori di tutti noi e di tantissima gente che lo ha conosciuto.

Un appuntamento che coinvolgerà la Comunità con il patrocinio del Comune di Latiano e la collaborazione di un gruppo di volontari lungo le strade a rendere più sicuro l’evento. Il percorso, prevalentemente pianeggiante e veloce, si snoderà lungo le vie cittadine, con partenza e arrivo in via Roma, start ore 09.30. A seguire le premiazioni e il ristoro per tutti gli atleti, per vivere insieme una festa dello Sport all’insegna dell’Amicizia ancor prima della sana e leale competizione.