L'ala Kelvin Martin è un giocatore di Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver acquisito le prestazioni di Kelvin Martin, ala statunitense di 196 cm per 95 kg, neo vincitore dell'ultima edizione Fiba Basketball Champions League 2018/19 con la Segafredo Virtus Bologna. Delle trattive con Martin, BrindisiReport aveva scritto recentemente. Kelvin Tyrone Martin, nato in Germania nel 1989 ma cresciuto in Georgia, ha mosso i primi passi alla Cook County High School prima di frequentare dal 2008 al 2012 la Charleston Southern University. Nel quadriennio con i Buccaneers si è laureato due volte (2011-2012) ‘Defensive Player of the Year’ della Big South Conference, trascinando i suoi compagni fino alla semifinale della Conference nell’anno da senior a 15.4 punti e 9.1 rimbalzi di media.

La sua carriera professionistica in Europa comincia dall’Olanda per due stagioni al Matrixx Magixx di Wijchen per poi approdare in Germania al Mlp Academics Heidelberg dove diviene il leader dei recuperi (2.2 di media) in ProA. Nell’estate del 2015 il primo contatto con l’Italia: Agrigento in LegaDue per una stagione di alto livello da 17 punti di media con 6.3 rimbalzi e 2.2 recuperi, confermandosi ‘man of steal’ per palloni recuperati. Tornato in Germania la stagione successiva nella massima serie a Ludwigsburg, martin approda alle semifinali playoff prendendo parte anche alla Fiba Champions League spingendosi fino ai quarti di finale. Il 2017-18 è l’anno del suo ritorno in Italia, con la Vanoli Cremona di coach Sacchetti, in cui si ritaglia uno spazio da assoluto protagonista: 13.2 punti e 5.4 rimbalzi in 28 minuti di media a incontro conquistando l’accesso ai playoff scudetto.

Da ricordare la super prestazione al PalaPentassuglia in occasione della vittoria esterna della Vanoli nell'aprile 2018: 27 punti con 11/13 al tiro, 2 rimbalzi, 2 recuperi e 2 assist in 25 minuti in campo per una valutazione complessiva pari a 29. Nell’ultima stagione Kelvin ha vestito la storica canotta delle V nere, conquistando il tetto d’Europa con la Virtus Bologna vincitrice della Fiba Champions League. Allenato dapprima da coach Sacripanti e successivamente da coach Djordjevic, Martin ha collezionato 19 presente in Serie A, 14 in Europa e 2 alle Final Eight di Coppa Italia a Firenze fermandosi in semifinale contro Cremona.