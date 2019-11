Altamura-Brindisi: biglietti settore ospiti in vendita a 10 euro

BRINDISI - La Ssd Brindisi Football Club, in merito alla gara Team Altamura-Brindisi, in programma domenica 17 novembre 2019 alle ore 14:30, presso lo stadio “Tonino D’Angelo” di Altamura e valevole per la dodicesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, informa i propri tifosi che i relativi tagliandi si potranno acquistare recandosi direttamente presso il botteghino ospiti del suddetto stadio a partire dalle ore 13:30. Il costo del tagliando è di 10 euro.