Arriva un play-guardia Usa per affrontare i playoff al completo

BRINDISI – È arrivato il rinforzo atteso dalla squadra, che dovrà affrontare gli impegni post regular season senza le penalizzazioni legate agli infortuni. L’ingresso nei playoff scudetto ormai è una certezza acquista, per la Happy casa Brindisi, che ha chiamato a rinforzare il roster un play-guardia che ha giocato una stagione in Italia, in A2, a Verona.

Si tratta dell’americano Phillip Edward Greene IV (1,88 per 83 chili), 26 anni, di Chicago, proveniente da una squadra polacca, il Trefl Sopot, dove ha appena chiuso la stagione a 15.9 punti in 29 minuti di utilizzo medio. Anche il nuovo acquisto arriva dai college, ovviamente, la St. John's University di New York.

Nella stagione 2016-17 Greene per la prima volta il campionato italiano di Lega A2 approdando al Derthona Basket, club con cui raggiunge il secondo turno playoffs bissando la post season l’anno successivo alla Scaligera Verona incrementando la propria media realizzativa a 18 punti con il 45% da 2, 43% da 3 e 76% ai liberi in 34 minuti di utilizzo. La scorsa estate ha firmato in Turchia al Gazientep Spor prima di trasferirsi in Polonia a marzo.

Phillip Edward Greene IV sarà presentato alla stampa e ai tifosi venerdì 10 maggio alle ore 17 presso il punto vendita Happy Casa Store di Brindisi del Centro Commerciale Brinpark, e in campo indosserà la maglia numero 13.

"Ringraziamo il title sponsor per lo sforzo economico e la proprietà che si è attivata per reperire nuove risorse comprendendo l'importanza di aggiungere un giocatore in vista del finale di stagione per tutelare l'investimento generale fatto sulla squadra ad inizio anno”, ha detto il ds Simone Giofrè. “Diamo il benvenuto a Greene con la speranza che possa inserirsi al più presto nel nostro splendido gruppo e darci così una mano per cercare di prolungare il più possibile questa stupefacente stagione".