Francavilla Fontana, pullman a disposizione per l'incontro tra il Bari e la Virtus

FRANCAVILLA FONTANA - In vista dello storico incontro di campionato tra il Bari e la Virtus Francavilla di domenica 2 febbraio alle ore 17.30 allo stadio San Nicola, l’amministrazione comunale di Francavilla Fontana garantirà un pullman gratuito per gli utenti. Avranno priorità di accesso le persone con disabilità, gli over sessanta d'età e i genitori che parteciperanno all’evento sportivo con i propri bambini.



La prenotazione dei posti dovrà essere effettuata nelle giornate di oggi, giovedì 30 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30, e domani, venerdì 31 gennaio, dalle 08.30 alle 14.00, negli uffici comunali di via Confalonieri n. 5, rivolgendosi alla sig.ra Mina Ribezzo. Gli interessati dovranno presentarsi agli Uffici comunali muniti del ticket di ingresso allo stadio o di relativa prenotazione. L’assegnazione dei posti sul pullman, esaurite le categorie con priorità, sarà ripartita sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste.