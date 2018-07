Anche il Brindisi Fc fa i suoi auguri al sindaco Rossi: "Noi siamo con lei"

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Ssd Brindisi Fc

La Ssd Brindisi Fc, a pochi giorni dall’elezione a Sindaco di Brindisi del dott. Riccardo Rossi, esprime i più sentiti complimenti verso lo stesso per l’ambizioso traguardo raggiunto, frutto di in lungo e complesso lavoro operato da diversi anni al servizio della città.

La scrivente augura, al dott. Rossi, che il suo mandato attui quel cambiamento che tutti noi cittadini aspettiamo e che la stessa città ci chiede.

Brindisi ha una lunga storia che chiede di essere ascoltata e valorizzata, e noi siamo sicuri che il dott. Rossi abbia la sensibilità e le qualità per farlo. Allo stesso si rivolge l’auspicio, essendo la scrivente una società sportiva, di una sinergia ed unità di intenti con l’ufficio istituzionale che rappresenta, essendo lo sport un forte volano per tante realtà locali.

La Ssd Brindisi Fc, maggiore realtà calcistica cittadina, si sente di rappresentare la città di Brindisi medesima e per questo si adopera tra non poche difficoltà con l’intento, imprescindibile, di portare in alto il nome di Brindisi.

In bocca al lupo dott. Rossi. Noi siamo con Lei!