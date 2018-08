Ancora un colpo per la Happy Casa: è fatta per l'ala-centro Tony Gaffney

BRINDISI - Un nuovo importante tassello si aggiunge al mosaico della Happy Casa Brindisi. SSi tratta dell’atleta statunitense Tony Gaffney, ala-centro di 206 cm per 102 kg di peso. Nato il 14 novembre 1984 a Berkley (Massachusetts) Anthony Joseph Gaffney, Jr. ha mosso i primi passi alle high schools di Somerset e Northfield Mount Hermon. Frequentata la Boston University dal 2004 al 2006 il passaggio alla University of Massachusetts gli garantisce la definitiva esplosione ai tempi del college. Al secondo anno a UMass stabilisce il record assoluto nella combinazione di oltre 100 stoppate e più di 50 palle recuperate in una sola stagione. Con le sue 3.8 stoppate di media a partita si garantisce il premio di Atlantic 10 Defensive Player of the Year e i 33.9 minuti di media con 11.5 punti, 10.2 rimbalzi, 1.7 assist e 1.2 palle recuperate lo proiettano nella selezione dell’A-10 All-Defensive Team e A-10 Second Time.

Dopo la partecipazione alla Summer League di Las Vegas con i Los Angeles Lakers comincia a flirtare con il mondo europeo affacciandosi prima in Israele all’Hapoel Gilboa Galil e poi in Turchia al Turk Telekom per qualche mese. La firma di un contratto professionistico in NBA con i Boston Celtics e la possibilità di essere protagonista in G-League, lo riportano in USA nel gennaio 2011. Con gli Utah Flash realizza 10.4 punti di media, 7.1 rimbalzi, 2.3 assist e 2.3 stoppate venendo inserito nel miglior quintetto difensivo della Nbdl.

L’approdo in Europa è solamente rimandato di qualche mese accordandosi con il Telekom Bonn. In Germania domina la classifica dei migliori stoppatori e chiude al quinto posto nella categoria palloni recuperati. A Bonn trascorre due anni, intervallati dall’esperienza positiva allo Joventut Badalona, in cui accumula esperienza internazionale grazie alle partecipazioni all’Eurochallenge ed Eurocup. In quest’ultima competizione della stagione 2013/14 mette a referto 12.5 punti e 4.8 rimbalzi in 29 minuti di utilizzo. La seconda stagione a Bonn lo consacra come beniamino dei tifosi tedeschi che lo votano tra i migliori 5 atleti scelti per l’All Star Game BBL.

Dal 2014 al 2016 si trasferisce in Israele all’Hapoel Gerusalemme con cui vince il campionato 2014/15 per la prima volta nella storia del club. Tony vince il premio di sesto uomo dell’anno ed è finalista per il miglior difensore della stagione in virtù dei suoi 11 punti e 6.5 rimbalzi a partita. Alla fine del biennio si accorda con l’Alba Berlino tornando a calcare i parquet dell’Eurocup, mentre a luglio 2017 decide di intraprendere un’esperienza nel campionato giapponese con il Chiba Jets Funabashi.

L’ultima stagione l’ha trascorsa all’Hapoel Tel Aviv come compagno di Adrian Banks, ricomponendo dunque il duo in biancoazzurro in vista della prossima annata sportiva. Gaffney è stato MVP dell’ottavo turno facendo registrare un season high di 23 punti, 5 rimbalzi, 3 recuperi e 3 stoppate nella vittoria contro il Maccabi Rishon. A febbraio è stato votato dai fans per partecipare all’All Star Game Israeliano aiutando il suo team ad approdare alla Final Four di Lega dopo 13 anni dall’ultima apparizione. Ha concluso la regular season a 10 punti di media tirando con il 47% da 2, il 36% da 3 e l’81% ai liberi raccogliendo 5.6 rimbalzi in 28 minuti medi di utilizzo.

"È un piacere avere con noi Tony Gaffney - commenta di Direttore Sportivo Simone Giofrè - Continuiamo a lavorare sotto traccia fissando obiettivi ben delineati e Tony ne è l'ennesima conferma. Ci auguriamo possa portare a Brindisi tutta l'esperienza maturata nella sua prestigiosa carriera europea".