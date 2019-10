Alle ore 16 il calcio di inizio di Fidelis Andria-Brindisi: si gioca a Gravina

Slitta di un’ora il calcio di inizio della partita Fidelis Andria-Brindisi, in programma domenica prossima (6 ottobre), sul neutro di Gravina, per la sesta giornata del campionato di Serie D. La partita, a seguito di un accordo fra le due società, si disputerà alle ore 16. Si giocherà presso lo stadio comunale “Stefano Vicino” di Gravina per l’indisponibilità del Degli ulivi di Andria, interessato da lavori di rifacimento del manto erboso. Ancora non vi sono disposizioni dalla locale prefettura riguardo a eventuali divieti o restrizioni per i tifosi ospiti.