Antivigilia di Natale a pesca di calamari, con la Fishing Adventures

BRINDISI – Antivigilia di Natale in barca, a pescare calamari. Decine di persone hanno aderito alla manifestazione il “Calamaro di Natale”, un evento organizzato dall’associazione Fishing adventures che si è svolta domenica scorsa (23 dicembre). I partecipanti si sono ritrovati presso il porticciolo Marina di Brindisi, dove si trova la sede dell’associazione. Da lì hanno preso il mare, trascorrendo qualche ora all’insegna del divertimento, senza vinti né vincitori. Una volta conclusa la battuta di pesca, tutti in pizzeri, per trascorrere una serata in compagnia, conclusasi con lo scambio di auguri.

Gallery