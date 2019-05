Dinamo Brindisi e coach Antonio Cristofaro ancora insieme

La Dinamo Basket Brindisi annuncia che Antonio Cristofaro sarà il coach della squadra anche per la stagione 2019/2020. Cristofaro, oltre ad un importante passato da giocatore (4 finali nazionali a livello giovanile e 12 campionati di Serie B), vanta una lunga esperienza di coaching a livello giovanile con le leve della Happy Casa Brindisi (3 titoli regionali e 1 finale nazionale).

Dallo scorso anno il debutto tra i “senior” con il raggiungimento dei play-off con la Dinamo Basket Brindisi. La conoscenza tecnico-tattica e l’abnegazione e l’impegno sul campo di coach Cristofaro sono state le chiavi che hanno aperto le porte alla sua riconferma per la nuova stagione da affrontare in Serie C Silver.

Le parole di Antonio Cristofaro: “Sono davvero contento di poter proseguire il lavoro iniziato lo scorso anno: nonostante l’obiettivo fosse la salvezza, siamo stati in grado di raggiungere i play-off in un campionato che la Società non aveva mai affrontato. In più, mi piace sottolineare come questo traguardo sia stato conquistato facendo esordire diversi under in una competizione difficile come la C Silver".

"Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno dimostrato con la conferma: sono motivato e pronto per affrontare al meglio la nuova stagione, con l’auspicio di migliorare l’importante risultato di quest’anno per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Non vedo l’ora di tornare sul campo, aspetto tutti i tifosi al PalaZumbo… Forza Dinamo!”.