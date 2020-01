Il Comune ripristinerà il pattinodromo: investiti 150mila euro

BRINDISI – Gli appassionati di pattinaggio a rotelle, sia agonisti che amatori, riavranno la loro pista. Con un muto di 150mila euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, il Comune di Brindisi ha dato via libera al progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Antonio Iaia, che recupererà interamente la struttura da anni in degrado e vandalizzata esistente al quartiere Casale, nei giardini pubblici retrostanti il Monumento al Marinaio.

La delibera è stata approvata dalla giunta comunale il 30 dicembre. L’intervento prevede il ripristino completo del blocco bagni-spogliatoi, l’installazione di un pannello solare per l’acqua calda, la messa a norma dell’anello della pista, con la sistemazione delle balaustre laterali, l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, il ripristino dell’impianto di illuminazione della pista. Ora si potrà procedere alla gara.

La speranza è che l’impianto venga adeguatamente sorvegliato e tutelato non solo nelle ore diurne, ma anche in quelle serali e notturne, quelle in cui operano i gruppi di vandali e di ladri che hanno già procurato danni gravi al patrimonio comune della città, diventando un’autentica piaga. La sorveglianza ha un ruolo fondamentale per garantire che queste opere servano realmente a migliorare la qualità della vita dei cittadini.