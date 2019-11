"Istituto paritario arcadia" nuovo top sponsor Happy Casa

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso in società dell’Istituto Paritario Arcadia, in qualità di Top Sponsor per la stagione sportiva 2019/20. La presentazione ufficiale del neo top sponsor, il cui logo apparirà sul pantaloncino gara della prima squadra, avverrà in conferenza stampa giovedì pomeriggio alle ore 16:30.

L’Istituto Paritario Arcadia è da più di vent’anni il punto di riferimento della formazione scolastica della città di Brindisi e della sua provincia.

Nato dalla determinazione della Dott.ssa Anna Rita Quarta, sorto inizialmente come Cento Studi, si è evoluto nel corso del tempo in Scuola Paritaria riconosciuta dal MIUR.

L’istruzione è a tutto tondo, tanto da poter definire l’Istituto Arcadia come Scuola di Alta Formazione, scelta da tutti gli studenti che vogliono conseguire un Diploma spendibile nel mondo del lavoro e che dia accesso alle più prestigiose Università italiane ed europee.

Grazie all’evoluzione dell’Istituto si possono conseguire certificazioni quali AICA ICDL per l’informatica; Anglia AIM Awards per la lingua inglese.

La formazione di livello universitario è garantita dalla partnership con Orienta Campus, ente distributore dei Corsi di Laurea e di Master Universitari E-Campus.

Il Recupero degli anni scolastici è attuabile attraverso lo svolgimento di un programma mirato, strutturato sulle specifiche esigenze degli allievi seguiti scrupolosamente da docenti qualificati.