Taekwondo, Insubria Cup: argento per le Fiamme Oro di Brindisi

BRINDISI- La Sezione di Brindisi del gruppo sportivo delle Fiamme Oro conquista una splendida medaglia d'argento con il giovane atleta Giuseppe Zinno (categoria – 68 chilogrammi), in occasione dell’Insubria Cup, una importante manifestazione di taekwondo che si è svolta lo scorso fine settimana (26-27 gennaio) al PalaYamamay Busto Arsizio (Varese).

La squadra brindisina, diretta dal tecnico delle Fiamme Oro Massimiliano Martina, ha portato a Varese anche altri due atleti. Si tratta di Riccardo Sabatelli e Gabriele Tateo.

Il primo (categoria – 63 chilogrammi) ha disputato una bellissima gara, perdendo solo al golden poin al termine di un tiratissimo incontro. Il secondo non è riuscito ad esprimere a pieno il proprio valore, rimediando una eliminazione al primo turno,

Questa volta purtroppo per via di un infortunio non ha potuto prendere parte alla manifestazione il pluridecorato, punta di diamante delle Fiamme Oro di Brindisi, Mattia Martina, che ha dovuto rinunciare al raduno con la Nazionale Italiana Senior, per via di un problema muscolare.