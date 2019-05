Scherma: il brindisino Pietro Rinaldi vicecampione italiano

BRINDISI - Ottima prova per il brindisino Pietro Rinaldi, dell’Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi, in occasione dei campionati italiani Cadetti e Giovani che nel week end si sono svolti a Novoli (Lecce). L’atleta che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Cadetti del torneo di scherma.

Dopo aver concluso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte, nella fase a eliminazione diretta poi ha eliminato rispettivamente Amenta Antonio per 15-7, Ursini Andrea per 15-6, Mencarelli Simone per 15 -11. In semifinale ha battuto Del Contrasto Nicolò (scherma Milano) per 10-9. In finale è stato superato per 15-10 da Damiano Di Veroli.

Grande la soddisfazione di chi, con dedizione, sudore, tenacia e sangue freddo, ha lavorato lavora e ancora lo farà per raggiungere risultati eccezionali come questo!

Per questo un enorme plauso va al maestro Flavio Zumbo e a tutto lo staff tecnico composto da Alessandro Rubino, Chiara Spedicato e Simona Zumbo. Una Giornata indimenticabile che ha incorniciato un risultato storico, in attesa dell’ultimo appuntamento agonistico, quello in programma a Palermo con i campionati Italiani assoluti, che vedrà la partecipazione di Miriana Morciano, nella spada femminile.