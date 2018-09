Lo Street Work Out approda a Ostuni con raduno sotto le mura

OSTUNI - Il format che ha conquistato e animato i borghi più suggestivi d’Italia, approda per la primissima volta a Ostuni. Si svolgerà in notturna domenica 23 settembre, a partire dalle ore 18, “Street Workout Ostuni”, la manifestazione itinerante capace di coniugare sport, musica e cultura. L’attività fisica si fonde con la conoscenza del patrimonio architettonico e culturale, in una disciplina coinvolgente diventata in breve tempo hobby esclusivo di tantissimi amanti del fitness. Il format, ideato da Simone Massaro e Maria Intorto, ha spopolato in questi ultimi anni conquistando nel 2017 il riconoscimento di migliore start-up italiana dalla rivista Millionare.

Muniti di cuffie wi-fi, fornite in comodato d’uso, i partecipanti saranno coinvolti in una vera e propria sessione di fitness che si svolgerà per le strade e le piazze principali della Città Bianca. L’appuntamento è fissato per le ore 17.15 su Viale Oronzo Quaranta; alla distribuzione dell’occorrente (maglia, cuffie, zainetto e acqua) seguirà la partenza, prevista per le ore 18. Il percorso interessa alcuni tra gli scorci più incantevoli del centro storico, mentre il gran finale si terrà alle ore 20 in Piazza della Libertà.

Si tratta di un tour all'aperto in walking dinamico, con soste di fitness nelle piazze principali. L’instancabile lavoro della delegata ufficiale sul territorio per l’attività, Paola De Cristofaro, e del suo team, ha permesso allo Street Workout di essere apprezzato da un pubblico altamente differenziato, sia per età che per formazione sportiva, pronto a vivere ogni volta un’esperienza unica e indimenticabile.

«Lo street workout è uno sport divertente e allo stesso tempo un bellissimo evento – afferma l’assessore Mariella Monopoli – in cui convergono l'attività fisica, il divertimento, la musica, l'arte e la cultura. Il Comune di Ostuni ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, patrocinando la manifestazione, allo scopo di promuovere lo sport all'aria aperta e trasformare così la città in una palestra a cielo aperto. Un modo del tutto inconsueto per valorizzare i beni architettonici, ambientali e paesaggistici che appartengono alla cultura del territorio e dei suoi abitanti».

«L’invito è rivolto a quanti vorranno trascorrere una serata ludico/sportiva all’aria aperta – afferma Paola De Cristofaro, organizzatrice e ambassador dello Street Workout per Brindisi e Provincia – tra vie e piazze del centro storico, riempiendosi gli occhi e il cuore di scenari emozionanti e contemporaneamente prendendosi cura del proprio corpo. A Ostuni anticipo che vi sarà anche la partecipazione speciale di Claudio Masi, ideatore della Just Ki Dance, disciplina ormai conosciuta a livello internazionale e presente al Rimini Wellness. Vorrei ringraziare di cuore l’assessore allo Sport Mariella Monopoli, per aver creduto in Ostuni Street Workout e nell’indomita squadra che organizza l’evento».

La partecipazione è aperta agli sportivi di ogni età e prevede un contributo economico di 15 euro, quota che include la fornitura del kit. È possibile iscriversi a Ostuni Street Workout presso il Laboratorio del Benessere (via S. Giovanni Bosco, 33), l’Aretè Wellness Club (via Giuseppe di Vittorio, 57), oppure comunicare la propria adesione rivolgendosi al numero 340 304 63 30.