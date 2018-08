Arriva direttamente dal college nuovo play di Happy Casa Brindisi

BRINDISI – A Buffalo, dove ha giocato a lungo e concluso la sua carriera universitaria, Wes Clark (Wesley Lavert Clark), era una point guard. A Brindisi, sua prima porta di accesso all’Europa, farà il play maker. I due ruoli non sono più sinonimi, ma nel basket totale di questi anni non esiste nessuna squadra che affidi la regia ad un solo uomo, e nello stesso tempo un play deve avere oltre a grande mobilità, anche fisicità e tiro. Nato a Detroit 24 anni fa, cuore industriale degli Usa e cuore delle crisi e delle rinascite industriali, Wes Clark ha doti da trascinatore, a leggere nel suo curriculum sportivo nel college.

Il fisico c’è: ciò che non ha in altezza (1,84 per 83 chili di peso), Wes Clark lo possiede nell’apertura di braccia di due metri e in una elevazione da fermo di 80 centimetri e in una elevazione massima di un metro. In somma, uno che può cavarsela bene anche nei rimbalzi. Happy Casa Brindisi ha già definito l’accordo con Clark, e lo aspetta per inserirlo nel roster di Frank Vitucci: "Diamo il benvenuto a Wes, giocatore dalle indubbie doti balistiche – dice il direttore sportivo Simone Giofrè - . Wes viene dal college, quindi si tratterà per lui della prima esperienza fuori dal Usa e ci auguriamo che Brindisi possa essere per lui una prima grande opportunità per un'ottima carriera professionistica".