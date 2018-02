Arriva Mesagne: una partita che vale una stagione per la Dinamo

BRINDISI - Nonostante le sei vittorie consecutive, in casa Dinamo Basket Brindisi l’attenzione è massima per preparare, al meglio, il prossimo incontro casalingo. Sabato 10 febbraio (PalaZumbo con inizio alle 18), i ragazzi di coach Santini dovranno vedersela con la Ciaurri Mesagne in un match che, per la Dinamo, può valere un’intera stagione. Manca, infatti, solo una vittoria alla Dinamo sponsorizzata Limongelli per centrare un preziosissimo posto nei play off per l’accesso in serie C. Un risultato che, fatti i debiti scongiuri, sarebbe veramente eccezionale per una società giovane e alla sua prima esperienza in serie D.

La “matricola terribile”, a due giornate dal termine della regular season sfida la Mens Sana Mesagne del Presidente Mellone che, nel turno precedente, ha ceduto il passo alla capolista Monopoli. Tra le fila dei mensanini, ci saranno i vari Crovace, ex Francavilla, Piliego, Ciccarese e i fratelli Risolo che già nel match d’andata diedero filo da torcere alla Dinamo.

Tra i padroni di casa ci sarà l’esordio del pivot Laurynas Mikalauskas, 205 cm proveniente dalla Lituania. Il nuovo arrivato, ex NCAA con i Virginia Cavaliers , si è allenato duramente tutta la settimana per farsi trovare pronto all’appuntamento di sabato. E anche i suoi compagni di squadra non hanno lesinato sforzi sotto lo sguardo attento dei due coach Santini/Liuti.

E in città c’è tanta curiosità per vedere all’opera il nuovo arrivato che , a questi livelli, può davvero spostare gli equilibri in campo con la sua forza e la sua prestanza fisica.