Vola a canestro: "Stagione straordinaria, continueremo a supportare la società"

BRINDISI - Nei giorni scorsi si è riunito il consiglio di amministrazione dell’Associazione “Brindisi vola a canestro” per stilare un consuntivo della stagione appena conclusa dall’Happy Casa Brindisi nel campionato di basket serie A e per predisporre i punti programmatici per la futura attività associativa.

Il presidente Giuseppe Tramacera: «Un’avventura straordinaria per la nostra squadra che ha colto importanti risultati come la finale di Coppa Italia, giocata contro la Vanoli Cremona, e il raggiungimento dei play off scudetto, affrontando la Dinamo Sassari. Si è andati ben oltre le attese: ne siamo felici e orgogliosi. Ciò è possibile quando il lavoro é volto da una società, in tutte le sue componenti, con applicazione, competenza, impegno. Così è stato per l’Happy Casa. Ora bisogna guardare al futuro, con uguale determinazione e convinzione: l’Associazione continuerà a svolgere un ruolo importante all’interno del gruppo societario, contribuendo direttamente alla gestione nonché alle varie attività di supporto. Posso assicurare che tutti i soci sono già pronti a vivere la prossima stagione con ancora maggiore carica».

L’assemblea generale dei soci di Brindisi vola a canestro è programmata per giovedì 13 giugno; il giorno successivo (venerdì 14) il saluto di fine stagione, alla presenza di rappresentanti della società (in particolare, il presidente Fernando Marino) presso il Ristorante Hemingway Beach, in via Punta Penne. Con l’arrivederci al prossimo settembre per … volare sempre più in alto!