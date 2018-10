Atletica leggera: Campionati provinciali al camposcuola Montanile

BRINDISI - Il Comitato Provinciale Fidal di Brindisi indice ed organizza, per sabato 13 e domenica 14 ottobre, presso il Campo Scuola “Lucio Montanile”, i Campionati Provinciali Individuali Ragazzi/e e Cadetti/e con, all’interno, gare di contorno per le categorie A/J/P/S.

E’ l’ultima manifestazione su pista della stagione outdoor, prima della pausa invernale.

Anche quest’anno il Comitato Provinciale Fidal di Brindisi è riuscito a creare un buon movimento su pista, nonostante le condizioni disastrose (la gabbia dei lanci è ancora inutilizzabile) in cui versa il Campo Scuola “Lucio Montanile” e ad organizzare le seguenti manifestazioni: la 5000m e la 3000m del Brento; il Gran Prix “Corri, Salta e Lancia”, ben 5 tappe dedicate alle categorie giovanili; il Mennea Day; lo Stadion 192, campionato su pista che prevede almeno una tappa in ogni provincia pugliese; il Memorial “Fino in Fondo”, dedicato a due grandi atleti della nostra provincia, Antonio Andriani e Mimmo Caliandro, prematuramente scomparsi; il Campionato Provinciale Individuale Esordienti. E’ la dimostrazione che la nostra provincia è molto attiva, che anche a livello giovanile si stanno formando nuove leve (uno su tutti: Daniele Corsa), e che l’atletica locale meriterebbe un impianto idoneo, per consentire agli atleti di tutta la provincia (ed anche di fuori provincia) di allenarsi e di gareggiare dignitosamente ed in sicurezza: l’atletica non è figlia di un dio minore!

Programma tecnico della manifestazione:

Sabato 13:

Ore 14.30 : ritrovo giuria e concorrenti;

Ore 15.00 : alto (ragazzi), martello (cadetti), peso (cadette);

Ore 15.15 : lungo (ragazze), 100hs (cadetti);

Ore 15.30 : 80hs (cadette);

Ore 15.45 : 60hs (ragazzi), lungo (cadetti e A/J/P/S);

Ore 15.55 : 60hs (ragazze), alto (cadette);

Ore 16.15 : 300m (ragazzi), giavellotto (cadetti, cadette e A/J/P/S);

Ore 16.25 : 300m (ragazze);

Ore 16.35 : 300m (cadetti);

Ore 16.45 : peso (ragazzi, ragazze), 300m (cadette);

Ore 17.00 : marcia km 2 (ragazzi, ragazze), triplo (cadette);

Ore 17.15 : 800m (A/J/P/S);

Ore 17.25 : 2000m (cadetti);

Ore 17.35 : 2000m (cadette);

Ore 17.45 : marcia km 5 (cadetti), marcia km 3 (cadette).

Domenica 14 :

Ore 8.30 : ritrovo giuria e concorrenti;

Ore 9.00 : alto (ragazze), peso (cadetti e A/J/P/S), martello (cadette);

Ore 9.15 : lungo (ragazzi), 300hs (cadette);

Ore 9.30 : 300hs (cadetti);

Ore 9.45 : 200hs (ragazzi), lungo (cadette);

Ore 9.55 : 200hs (ragazze), alto (cadetti e A/J/P/S);

Ore 10.15 : 60m (ragazzi), disco (cadetti e cadette);

Ore 10.25 : 60m (ragazze);

Ore 10.35 : 80m (cadetti);

Ore 10.45 : giavellotto (ragazzi e ragazze), 80m (cadette);

Ore 11.10 : 1000m (ragazzi), triplo (cadetti);

Ore 11.20 : 1000m (ragazze);

Ore 11.30 : 1000m (cadetti);

Ore 11.40 : 1000m (cadette);

Ore 11.50 : 1500m (A/J/P/S)