Gestione impianto ex Acsi: il Comune ci riprova con un avviso pubblico

BRINDISI – Il Comune di Brindisi prova nuovamente a salvare da incuria e degrado l’impianto sportivo ex Acsi, in via Pellizza da Volpedo,al rione Sant'Elia. Lo fa attraverso un avviso pubblico per la riqualificazione e la gestione gratuita, per un periodo minimo di cinque anni, della struttura. L’ultima società a gestire il sito era stata la Ssd Calcio città di Brindisi, fino al 2014. Da allora, l’impianto ha conosciuto un inesorabile declino, segnato da furti, atti di vandalismo e incendi. Attualmente l'area è ridotta a una sorta di discarica abusiva divorata dalle erbacce. Alcuni ragazzini, di tanto in tanto, entrano al suo interno abusivamente per giocare a calcio, circondati dal degrado.

Nel complesso si trovano 16 manufatti: un campetto di calcio a cinque in erba sintetica; un campetto da calcio a sei in terra battuta; un campo di calcio a 8 in erba sintetica; un campo di calcio a 11 in terra battuta; un campo di calcio a cinque in erba sintetica. E poi, anche se ridotti ai minimi termini, dei fabbricati un tempo adibiti a ufficio-spogliatoi, bar-segreteria, bar-dispenser, centrale idrica ed impianto di deposita dell’acqua, oltre a un deposito attrezzi, un pozzo artesiano e tre corpi di fabbrica accessori. Il Comune ha infine censito i muri di recinzione interni ed esterni, stradi, piazzali e verde (erbacce più che altro).

Già negli anni passati il Comune aveva tentato di affidare la gestione della struttura, senza risultati concreti. Adesso si ripone ogni speranza nella formula della gestione gratuita, con i costi di riqualificazione a carico del privato. La procedura è aperta esclusivamente ad associazioni e a società sportive senza fini di lucro. I soggetti interessati dovranno presentare, entro il 30 luglio, una proposta progettuale accompagnata da un piano di fattibilità economico finanziaria.

Il ricorso alla medesima modalità di gestione è stato applicato anche al campo di calcio, con annessa tribuna, di via Della Torretta, oggetto di un avviso pubblico cui ha partecipato una sola società. L’apertura della busta è prevista per i prossimi giorni.