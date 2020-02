Impianto della Torretta: avviso pubblico per la gestione gratuita

BRINDISI – Il Comune di Brindisi ha emanato un avviso pubblico per la gestione gratuita del campo di calcio situato in via della Torretta, al rione Paradiso, da anni in stato di degrado e abbandono. La procedura, deliberata dalla giunta comunale, è aperta a società sportive senza fine di lucro, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

La struttura include: un campo di calcio in terra battuta completamente recintato;un fabbricato adibito a spogliatoi per atleti e locale medico;un fabbricato adibito a spogliatoi arbitri, uffici e bagni; 2 tribune in muratura con annessi bagni per tifosi e locali tecnici; 4 torri faro illuminazione campo di calcio; un campo scoperto di calcetto con pavimentazione in Pvc; un locale adibito a deposito adiacente il campo scoperto.

Nella delibera si prende atto del fatto che “ormai da tempo tale impianto sportivo ha perso o quanto meno limitato la propria funzione di attrazione e punto di riferimento per le attività sportive, versando ormai in precarie condizioni strutturali”.

La struttura necessita quindi di “interventi di riqualificazione più o meno rilevanti”. Il Comune di Brindisi mira all’obiettivo della riqualificazione attraverso una “fattiva collaborazione con i soggetti del mondo dello Sport in ragione non solo della forte motivazione che li spinge ad occuparsi delle attività sportive a favore delle persone ma, altresì, in ragione della loro esclusiva competenza in materia.

Riconoscendo l’interesse pubblico di tale progetto, l’amministrazione comunale opta dunque per la gestione gratuita dell’impianto, “per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento di riqualificazione”.