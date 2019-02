Un nuovo top sponsor salentino per la Happy Casa Brindisi

BRINDISI – Si estende ancora il parterre di imprese a sostegno della Happy Casa Brindisi. Sulle maglie di gioco della Final Eight comparirà anche il logo di una nota azienda salentina. New Basket Brindisi annuncia infatti la partnership "S&S Confezioni" di Carmiano, azienda che opera nel settore dell'abbigliamento producendo capi per firme di prim'ordine a livello nazionale, che entra in campo come top sponsor.

Nata negli anni 2000, S&S Confezioni è un'azienda giovane, formata da 22 dipendenti under 40, oltre ai collaboratori esterni, con una produzione annuale di circa 12 mila capi, soprattutto pantaloni da donna. Come già detto, “S&S Confezioni” entra in qualità di top sponsor fino al termine della stagione sportiva 2018/19. Il logo dell'azienda sarà presente sulla maglia di gara con cui la squadra biancoazzurra si presenterà alla Final Eight di Coppa Italia in programma dal 14 al 17 luglio a Firenze.

"Siamo onorati di affiancare il nostro marchio a una realtà nazionale di primissimo livello qual è la Happy Casa Brindisi - dichiara Manuela Caputo, responsabile di produzione – alla quale ci accomunano i valori sportivi e umani portati avanti nel corso degli anni dai dirigenti societari. L'amicizia che ci lega al presidente Marino è stata certamente un input importante per stringere quest'importante partnership. Siamo un'agenda giovane che vuole confermarsi e crescere nel mercato così come la squadra vuole stabilizzarsi e migliorare i propri risultati sportivi".