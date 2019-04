Cantine Paolo Leo match sponsor di Happy Casa- Alma Trieste

BRINDISI - Cantine PaoloLeo, gold sponsor della Happy Casa Brindisi, sarà il match sponsor della prossima partita di campionato in programma domenica 28 aprile al PalaPentassuglia contro l’Alma Trieste. Un vero e proprio big match "da vivere con tutto l’entusiasmo e il calore del pubblico biancoazzurro", pronto a gremire in ogni ordine di posti gli spalti del palasport. Per l’occasione il gold sponsor caratterizzerà con il proprio marchio l’intera serata, attraverso varie iniziative cui saranno coinvolti anche i supporters brindisini. Nata dall’idea imprenditoriale di Paolo Leo, titolare della storica cantina che porta il suo nome, situata nel cuore del Salento in via Tuturano 21, a San Donaci, oggi è un’azienda capace di produrre vini di alta qualità con una linea di imbottigliamento completamente automatizzata (pari a 6000 bottiglie l’ora) tale da garantire la rintracciabilità e certificazione del prodotto.