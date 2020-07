Pronto bando "Sport e periferie", da domani le domande

“Bando Sport e Periferie 2020”: da domani 20 luglio il via alle registrazioni utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Governo. Lo fa sapere l'onorevole valentina Palmisano del M5S. "Si tratta di un’opportunità importante per i territori. Auspico che ci possano essere le adesioni di tanti Comuni pugliesi, dice la deputata invitando le amministrazioni locali ad avviare le procedure per candidare progetti ed interventi capaci di coniugare l’attività sportiva e l’inclusione sociale nelle proprie realtà. "Favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane: è questa una delle prime finalità del Fondo, destinata ad occupare spazi importanti della vita quotidiana di tanti giovani. Il governo attraverso questo bando punta a promuovere la cultura dello sport come strumento di inclusione sociale nelle aree più svantaggiate e nelle periferie urbane", ha deto ancora la parlamentare.

Le finalità del Fondo sono: ricognizione degli impianti sportivi esistenti, realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali. Ci sarà la possibilità di candidare il completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale. "Il mio invito è rivolto a tutte le amministrazioni locali, affinché possano attivarsi in tempi brevi nel presentare le domande ed a non perdere questa importante opportunità di sviluppo del territorio, anche in regioni come la Puglia. Attraverso questo bando - conclude la deputata brindisina - per i Comuni sarà possibile avere a disposizione le risorse per creare progetti virtuosi negli interessi delle proprie comunità, coniugando la promozione sportiva e la valorizzazione del tessuto sociale nella sua interezza".