Basket, ‘Le colonne viaggi’ nuovo partner di Happy Casa

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare di aver sottoscritto una nuova partnership con ‘Le Colonne Viaggi’, agenzia di viaggi situata in Corso Roma 64 a Brindisi.

Nata dopo una lunga esperienza nel settore del turismo e dell’accoglienza di Fabiola e Giancarlo, programmatori di vacanze individuali e di gruppo, ricerca e trova qualunque soluzione adatta alle esigenze del cliente con un occhio attento alle migliori offerte che il mercato propone. Vent’anni di esperienza in Italia e all’Estero sono ora al servizio di tutti coloro vogliano viaggiare ed emozionarsi alla scoperta di storia, cultura, arte, natura, gastronomia.

Qualsiasi sia la destinazione, Le Colonne Viaggi si occupa in maniera professionale e dettagliata di ogni aspetto, dal singolo volo al soggiorno in hotel fino al transfer e collegamenti vari. Biglietteria aerea, navale, ferroviaria e di autolinea, l’agenzia rappresenta una grande occasione da non perdere per tutti i nostri tifosi e abbonati ai quali verrà riservata una scontistica dedicata. Benvenuti ‘Le Colonne Viaggi’ nella famiglia biancoazzurra.