Basket: Dario Recchia è il nuovo general manager della Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare che Dario Recchia, attuale responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione assume, da oggi, anche il ruolo di general manager.

Tale incarico viene conferito nell’ottica di una concreta ottimizzazione dei ruoli dirigenziali e, non da ultimo, quale meritato riconoscimento per chi, dal primo giorno, ha costantemente dato dimostrazione di competenza, passione e professionalità.

Già nella stagione 2016/17 Dario ha ricoperto il duplice ruolo di addetto stampa e direttore sportivo culminato con la promozione della società nel campionato Regionale di serie D.

Queste le parole dei dirigenti: “è l’uomo Dinamo per eccellenza. Dario ha da sempre mostrato un profondo attaccamento alla nostra nuova realtà collaborando tutti i giorni con la massima dedizione. Le sue doti, non solo umane, saranno certamente di grande aiuto nella gestione del gruppo, soprattutto in previsione di un annata ricca di importanti novità”.

All’amico Dario, l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la società.