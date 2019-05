Basket under 14: la Polisportiva Bozzano fa suo il derby e vola in finale

BRINDISI - Un “derby è sempre un derby”, come si dice spesso, un “qualcosa di sentito e particolare, che ti entra dentro”, e con maggior gusto quando si vince. Sono le emozioni vissute praticamente in questa stagione, contro il Volorosa, in una “rivalità sportiva” che non può che far bene al Basket e allo sport brindisino.

E lunedì pomeriggio, ennesimo confronto tra la Polisportiva Bozzano Basket e il Volorosa Under 14 nel corso della semifinale regionale, disputata a Bari. Una netta vittoria, 81-53, mai in discussione, che trasmette maggiore entusiasmo e convinzione nel proprio potenziale da parte della squadra e di tutto lo staff tecnico – dirigenziale della Polisportiva guidato dalla presidente Cristina Carone.

E ora occhi puntati sulla finale regionale, martedì alle ore 18,contro l’Aspi Santa Rita Taranto, con il grande obiettivo ad un passo e il significativo, ulteriore sostegno alle ragazze.