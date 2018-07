Basket, Dinamo Brindisi: presa l'ala lettone Elvis Sukteris

BRINDISI - Elvis Sukteris, ala di 194 cm per 85 Kg è il primo straniero della Dinamo Basket Brindisi per la stagione sportiva 2018/19.

Elvis, è nato il 18 febbraio 1996 a Liepaja (Lettonia) e ha già maturato diverse esperienze nei campionati professionistici del suo paese.

Ha giocato dal 2011 al 2013 nella Lega 2lettone (LBL2) con il Liepajas, mentre nella stagione 2013/14 ha fatto il suo esordio nella Lega A vestendo la maglia del BasketbolaAkademija(LBL).

Dal 2014 al 2017 gioca con il Liepaja/Triobetsempre in LBL disputando anche alcune gare nella Lega Baltica. Nella stagione appena conclusa ha partecipato al campionato di Lega 2 con ilValkas (sempre in Lettonia) chiudendo la stagione con numeri pazzeschi: 24,3 punti, 10,2 rimbalzi e 2.5 assist di media.

Cifre che parlano da sole e che attestano la valenza e la forza del prossimo giocatore biancoazzurro. Sukterisè un giocatore molto potente che predilige il gioco in transizione sfruttando la sua velocità e la capacità di lettura delle situazioni. Ottimo penetratore, usa indifferentemente sia la mano destra che la sinistra.

Dotato di buon tiro dal perimetro, non disdegna, sfruttando la sua tecnica e la sua forza fisica, il gioco spalle a canestro. Giocatore multiruolo, può essere utilizzato sia come guardia che come ala o addirittura come numero 4. La sua operazione si è conclusa in pochissimo tempo dopo che lo stesso giocatore ha potuto verificare la bontà del progetto proposto.

Elvis Sukteris è il classico player che con la sua intelligenza cestistica e il suo acume tattico può diventare il play aggiunto in ogni squadra.

La Dinamo Basket Brindisi si assicura un ragazzo proveniente da una scuola cestistica di assoluto livello dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno con un altro atleta lettone. L’arrivo di Elvis va a aggiungersi agli altri giocatori già sotto contratto nell’attesa di presentare il resto della squadra dove ci saranno interessanti e più succulente sorprese.